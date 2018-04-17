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Агент 024

Гулять станет приятнее. Пешеходную зону бульвара Эркиндик тоже обновляют

Пешеходную часть бульвара Эркиндик обновляют, работы идут от проспекта Чуй до улицы Киевской. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Отметим, ранее уложили брусчатку на участке бульвара от улицы Московской до улицы Боконбаева.

Напомним, мэрия Бишкека планирует вынести на общественное обсуждение предложение сделать западную сторону проезжей части бульвара Эркиндик полностью пешеходной. Читатели ИА «24.kg» идею уже поддержали.

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