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Мгновения жизни. Кыргызстан с высоты птичьего полета и прекрасная Айгуль-Таш

Вы готовы отправиться в новое путешествие по нашей прекрасной республике? Мы уж точно заждались очередного выпуска рубрики, так хочется показать читателям ту красоту, которую с помощью наших авторов удалось собрать за неделю.

Начнем с фотографии Валентины (к сожалению, не все наши авторы хотят указывать свою фамилию, но это их право), сделанной в Бишкеке.

Фото Валентины. Весна в Бишкеке

Пока остаемся в Чуйской области. Именно здесь на полях села Беш-Кунгей сделал свой снимок один из наших постоянных авторов Эрлан Карипов.

Фото Эрлана Карипова. Эспарцетовые поля Чуйской долины

А сейчас поднимемся в небо и взглянем на Кыргызстан с высоты птичьего полета. Несколько завораживающих фотографий прислал в редакцию Таалай Абдраимов. Да, наша республика и с такого ракурса прекрасна. 

Возвращаемся на бренную землю. А полет произведем в окрестностях Ак-Тюза, что в Чуйской области. Именно туда нас пригласил Нурлан Иманалиев.

Здесь же немного предадимся ностальгии и окунемся в лето. А предлагает это сделать еще один постоянный наш автор — Уулжан.

Да, как ни крути, но без Иссык-Куля в наших подборках сложно обойтись. Тем более пройти мимо той красоты, которую увидел на южном берегу озера Орынбек Асилбаев, мы никак не могли.

Дороги для Кыргызстана — это словно вены для человеческого организма. Зачастую только трассы связывают самые отдаленные уголки республики с центром. Потому и в путешествиях по стране дороги часто становятся объектом фотографий наших читателей. И вот как увидел их в Нарынской области еще один постоянный автор рубрики — Евгений.

Нельзя не упомянуть и дорогу Бишкек — Ош, связывающую север и юг Кыргызстана. По ней наверняка хоть раз, но проехал любой кыргызстанец. Наш автор Улан предлагает несколько сделанных на трассе снимков.

Вот так незаметно мы оказались на юге республики. Мамасалы Ташматов предлагает полюбоваться одним из самых прекрасных мест в Баткенской области — горой Айгуль-Таш.

Увы, очередное путешествие по нашему чарующему Кыргызстану завершилось. Но следующего ждать совсем недолго — всего неделю. Запаситесь терпением, а мы пошли готовиться к нему.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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