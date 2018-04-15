Мгновения жизни. Иссык-кульский «Штиль» и туман в Бооме

Вот и подоспел очередной выпуск нашей рубрики. Читатели продолжают радовать нас своими работами, а мы с их помощью — тех, кто сам не фотографирует, но с удовольствием изучает Кыргызстан по снимкам. И, возможно, планирует посетить самые удивительные места, которые попали в наши выпуски.
Начнем же сегодня с окрестностей Бишкека. А именно с ущелья Аламедин, которое запечатлел Эрлан Карипов. «Горы здесь состоят из твердых пород, в которых вырисовываются различные фигуры», — написал автор снимка.
Заглянем еще в одно прекрасное ущелье, которым гордится весь Кыргызстан, Ала-Арчинское. Фото прислал один из наших постоянных авторов — К.Колокольчиков.
Движемся в сторону Иссык-Куля. По дороге заглянем в Токмак, где есть удивительный пруд. Посмотрим на него глазами Орынбека Асилбаева.
Добрались до Боомского ущелья. Здесь недавно побывала еще один наш постоянный автор — Жумагуль Тентиева. Но если многие просто проезжают, то она остановилась и порадовала нас с вами новой порцией интересных фотографий.
Ну вот мы и на Иссык-Куле. Подборку пейзажей с нашей жемчужины прислал Мамасалы Ташматов. Многие наверняка помнят его по прекрасным кадрам с юга республики. И вы их еще увидите в будущих выпусках нашей рубрики.
Продвигаемся дальше на восток. Вот и Тонский район, откуда нам прислал снимки Азиз Момункулов. Да, не совсем приятные пейзажи, но такой уж у нас разнообразный Иссык-Куль.
Обязательно укажите свои имя и фамилию или автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!