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Мгновения жизни. Иссык-кульский «Штиль» и туман в Бооме

Вот и подоспел очередной выпуск нашей рубрики. Читатели продолжают радовать нас своими работами, а мы с их помощью — тех, кто сам не фотографирует, но с удовольствием изучает Кыргызстан по снимкам. И, возможно, планирует посетить самые удивительные места, которые попали в наши выпуски.

Начнем же сегодня с окрестностей Бишкека. А именно с ущелья Аламедин, которое запечатлел Эрлан Карипов. «Горы здесь состоят из твердых пород, в которых вырисовываются различные фигуры», — написал автор снимка.

Фото Эрлана Карипова. Ущелье Аламедин

Заглянем еще в одно прекрасное ущелье, которым гордится весь Кыргызстан, Ала-Арчинское. Фото прислал один из наших постоянных авторов — К.Колокольчиков.

Фото К.Колокольчикова. Ущелье Ала-Арча

Движемся в сторону Иссык-Куля. По дороге заглянем в Токмак, где есть удивительный пруд. Посмотрим на него глазами Орынбека Асилбаева.

Фото Орынбека Асилбаева. Пруд в Токмаке

Добрались до Боомского ущелья. Здесь недавно побывала еще один наш постоянный автор — Жумагуль Тентиева. Но если многие просто проезжают, то она остановилась и порадовала нас с вами новой порцией интересных фотографий.

Продолжаем двигаться по ущелью и добираемся до каньона Кок-Мойнок. Его запечатлел в одном из путешествий Уулжан, скромно не назвавший свою фамилию.

Ну вот мы и на Иссык-Куле. Подборку пейзажей с нашей жемчужины прислал Мамасалы Ташматов. Многие наверняка помнят его по прекрасным кадрам с юга республики. И вы их еще увидите в будущих выпусках нашей рубрики.

Вспомнил об отдыхе на Иссык-Куле и другой наш автор — Улан, также скрывший от общественности свою фамилию. И да, чем ближе к лету, тем все сильнее тянет на восток. К морю, солнцу и песку.

Продвигаемся дальше на восток. Вот и Тонский район, откуда нам прислал снимки Азиз Момункулов. Да, не совсем приятные пейзажи, но такой уж у нас разнообразный Иссык-Куль.

Вот мы и добрались до самой восточной точки нашей жемчужины — города Каракола.

На этом мы сегодня и остановимся. Надеемся, вам, как и прежде, понравилось наше виртуальное путешествие по Кыргызстану. И помните: стать соавтором рубрики «Мгновения жизни» очень просто.

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