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Агент 024

Методичная работа упаковщицы-китаянки ужаснула Интернет

Более 200 тысяч просмотров за два дня собрал немудреный ролик, снятый в одном из китайских цехов в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу). На видео молодая сотрудница предприятия ловко упаковывает шарикоподшипники.

Левой рукой она собирает их в стопку по 10 штук, а правой закатывает в пленку и складывает в коробку.

Единственное приспособление, которое использует девушка, — медный стержень. О том, что это XXI век, свидетельствует лишь то, что работу упаковщицы мы видим на качественном цветном видео.

Пользователей Интернета заворожила ловкость девушки и напугала ее отрешенность во время работы.
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