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Агент 024

Выпускной в школе. Родственники учащихся снова жалуются на сборы

«Несмотря на запрет, в бишкекской школе № 19 собирают деньги на выпускной вечер», — сообщила читатель на WhatsApp ИА «24.kg».

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«Сестренка учится в одиннадцатом классе. По ее словам, только за бронь в кафе нужно заплатить по 1 тысяче сомов. Возможно, руководство школы не в курсе. Почему нарушается запрет министерства?» — задается она вопросом.

Директор школы Гульзат Курманбаева подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

«Даже когда не запрещали,  мы никогда не собирали деньги. У нас не такая школа, чтобы деньгами разбрасывались. Малообеспеченных родителей очень много. Только что разговаривала с классными руководителями, ни в одном классе ничего не собирают. У нас действуют приказы Минобразования и мэрии Бишкека о запрете сборов. Мы не нарушаем требований», — прокомментировала она вопрос ИА «24.kg».

Напомним, Минобразования также запретило денежные сборы и прием подарков на "Последний звонок".

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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