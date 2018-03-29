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Агент 024

Мусорные баки в центре столицы передвинули с пешеходного перехода

Мусорные баки на пешеходном переходе на улице Тыныстанова передвинули. В столичной мэрии отреагировали на жалобу читателя.

В пресс-службе мэрии отметили, что баки на данном участке стоят временно, пока близлежащие хозсубъекты не определят удобное место для контейнеров.

«Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» передвинули мусорные контейнеры с пешеходного перекрестка», — отметили в мэрии.

В «Тазалыке» сказали, что предприятие отвечает за своевременный вывоз мусора и возможность проезда спецтехники.

«Определение места и строительство контейнерной площадки не входит в наши полномочия. На том участке, где сейчас временно установили контейнеры на улице Тыныстанова, ее просто негде строить. Хозсубъекты должны определить удобное для себя место, потом вопрос будет решаться коллегиально с акимиатами, санэпидемстанцией, МТУ, Бишкекглавархитектурой, председателями домовых и квартальных комитетов и специализированным предприятием по вывозу ТБО», — объяснили в МП «Тазалык».

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