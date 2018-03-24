«Агент 024»: Вместо решения проблемы с пробкой ГУОБДД на ней «зарабатывает»

«Уверен, не меня одного бесит «кормушка» наших доблестных сотрудников ГУОБДД, которые наживаются в трудной для водителей ситуации. Вместо того чтобы штрафовать идущих на проступок водителей, работники автоинспекции могли бы решить проблему», — написал на номер WhatsApp ИА «24.kg» читатель.

«По улице Садыгалиева в северном направлении основной поток транспорта поворачивает налево, на улицу Дэн Сяопина, прямо едет мало машин, так как дорога убитая. Поворот налево разрешен лишь с одного ряда. В связи с таким неудобным для водителей правилом на улице Садыгалиева ежедневно собирается огромная пробка. Иногда в час пик очередь такая длинная, что начинается от моста на улице Толстого», — рассказал читатель.

«Особенно тяжело водителям, выезжающим с заправки или оптового рынка на Садыгалиева. Им, конечно, не удается перестроиться в нужный ряд, чтобы повернуть налево. Они вынуждены нарушать правила дорожного движения либо ехать прямо, давая огромный круг», — пояснил читатель.

«Бесит, что ширина дороги в три ряда в одну сторону позволяет разрешить поворот налево и со второго ряда. Это, безусловно, разгрузило бы пробку и облегчило бы движение по Садыгалиева», — считает читатель.

Он предложил сотрудникам ГУОБДД навести порядок на этом участке дороги, а не только собирать с водителей деньги.

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