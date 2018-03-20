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Агент 024

Мэрия отреагировала на жалобу о строительстве многоэтажки вместо детского сада

Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу о строительстве многоэтажки вместо детского сада в «Городке строителей». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, этот вопрос рассмотрен комиссионно при участии сотрудников Управления архитектурно-строительного надзора, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР, МП «Бишкекзеленхоз» и МТУ № 9.

При проверке документов установлено, что строительство многоэтажного дома ведется на земельном участке, отделенном от здания бывшего детского сада. Заказчик объекта представил все разрешительные документы: государственный акт о праве частной собственности на участок, договор купли-продажи от 25 ноября 2016 года, архитектурно-планировочные условия на разработку проектно-технических решений объекта и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 05-22\4-191\17-СК.

«Объект по периметру огорожен металлическими листами в соответствии с согласованным с МП «Бишкекглавархитектура» строительным генеральным планом. С восточной стороны объекта Бишкекзеленхоз произвел санитарную обрезку зеленых насаждений. Контроль за строительством данного объекта проводится со стороны Государственной инспекции по экологической и технической безопасности», — сообщили в пресс-службе.

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