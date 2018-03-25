Мгновения жизни. Ошский снег и иссык-кульские закаты

Неделя промелькнула быстро, и мы вновь готовы отправиться с читателями в путешествие по нашему красивому Кыргызстану. И, если вы помните, начинаем мы со столицы. Но сегодня это столица южная — город Ош. И открывает подборку наш постоянный автор Жумагуль Тентиева.

И если Жумагуль прислала нам осенние снимки, то еще один читатель — Улан, не пожелавший назвать фамилию, предложил нам полюбоваться фотографиями, когда в южной столице идет редкий снег.

Фото Улана. Редкий снег в Оше

Вернемся на север республики. Естественно, нам не миновать дороги Бишкек — Ош и одного из перевалов на ней — Кок-Бель. Его запечатлел Асилбек Орынбаев в одном из своих путешествий.

На этой трассе, конечно, не один перевал. Не менее знаменит и Тоо-Ашуу со своим тоннелем. Именно он и попал в объектив Сабыра Телемишева.

Фото Сабыра Телемишева. Перевал Тоо-Ашуу

Вот мы и добрались до севера республики. И здесь нас позвала Наталья Азарова в одно из самых живописных ущелий страны — Кегети.

Ну и, как часто у нас бывает, обойтись без Иссык-Куля не удается. Да и зачем? Сколько бы ни смотрел на снимки озера, найти похожие не получится. В этом нас вновь убеждают фотографии Андрея Колесникова, приславшего несколько кадров иссык-кульских закатов. И даже они не повторяются!

На этом наше путешествие завершилось. Надеемся, вам понравилось. А пока вы наслаждаетесь видами Кыргызстана, мы уже готовим вам новые незабываемые впечатления. Поверьте, нам еще есть чем вас удивить!

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