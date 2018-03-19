«Агент 024»: На улице Ауэзова вновь появились ларьки

В микрорайоне «Аламедин-1» на улице Ауэзова вновь появились ларьки. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Очень интересно, кто разрешил поставить эти ларьки, которые с помощью милиции убирали два года назад. Опять будет бардак и антисанитария. Вокруг и так много больших магазинов. И снова будет загроможден тротуар», — написал бишкекчанин.

Напомним, в июне 2015 года на этом участке все киоски снесли в связи с ремонтом и расширением дорожного полотна улицы Ауэзова. Продавцы тогда были недовольны, некоторые бросали камнями в милиционеров и рабочих.

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