В Бишкеке с витрины ювелирного бутика украли золотые украшения

В Бишкеке 24 февраля в ювелирном бутике украли с витрины набор золотых украшений. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, цена комплекта составляет 75 тысяч сомов.

«Две девушки зашли в магазин якобы в поисках золотой цепочки. Мама показала им цепочки, они согласились с суммой, но сказали, что снимут деньги в банкомате и вернутся. Придя второй раз, одна из них отвлекла маму, а вторая нагло залезла через витрину и украла золотой набор. Момент кражи попал на камеры», — сообщили читатели.

В ГУВД Бишкека подтвердили информацию о краже. В ведомстве сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.