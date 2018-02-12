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Агент 024

Организациям, не убирающим снег с тротуара, грозит штраф

Владельцам, арендаторам хозсубъектов и частных домов, не убирающим снег на прилегающей территории, грозит штраф. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По результатам рейдов инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии с 1 января по 8 февраля выписали 436 предписаний, составили 102 протокола об административном правонарушении. По итогам рассмотрения протоколов наложат административные штрафы.



При инспектировании особое внимание уделяют учреждениям здравоохранения, образования, торгово-развлекательным комплексам, рынкам, паркам, а также местам массового скопления граждан, отметили в мэрии.
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