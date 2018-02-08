Комплекс «Тополь-М» в натуральную величину слепили из снега заключенные в России

Заключенные исправительной колонии №6 в Омске вылепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса «Тополь-М». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний России.

Отмечается, что все детали выполнены максимально подробно, а по размеру копия почти не уступает оригиналу. Длина скульптуры составила 13,5 метра , ширина 3,5 , высота — около 2,5 метра .

Над снежным «Тополем» трудились семь человек в течение 15 дней.

Сотрудники ФСИН напомнили, что заключенные этой колонии не первый раз создают масштабные скульптуры из снега. Так, в 2017 году к столетию революции они слепили крейсер «Аврора».