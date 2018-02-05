«Агент 024»: В Центре обслуживания населения № 2 творится бардак

Центр обслуживания населения №2 на Чолпон-Атинской почти весь день не работал. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Не работала какая-та программа. Стоял ужасный запах, сидеть было негде. На улице еще больше народу было, чем в помещении. ЦОН так и не заработал», — написал читатель.

«Мало того что все ждут по три-четыре часа, так еще у них, оказывается, не показывают прописку у тех, кто хочет оформить на себя технический транспорт. Отправляют всех в ЦОН по прописке. Несмотря на то, что на руках имеется выданный самим ГРС паспорт с указанной пропиской. Маразм какой-то. Людей просто мучают, и все!» — возмутился бишкекчанин.

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