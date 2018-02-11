Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль

Мы уже много публиковали фотографий из всех уголков нашего красивейшего Кыргызстана. Но вот Бишкек попадается нам не так часто. Сегодня мы немного исправим ситуацию. Начнем же с фотографии Омурбек уулу Бакыта, сделанной в городе сразу после дождя.

Фото Омурбек уулу Бакыта. Двойная радуга над Бишкеком

Продолжит тематику Бишкека Павел Кратов, который прислал в редакцию много фотографий. Но мы решили пока остановиться на его столичных зарисовках.

Далеко от Бишкека пока не удаляемся, и наслаждаемся осенью в Ала-Арче в исполнении уже известного всем нашим читателям Орынбека Асилбаева. И вновь это неподражаемо красиво!

Мы все еще недалеко от Бишкека. И вот с помощью Надежды Лузиной добрались до водопада в Белогорке.

И раз уж затронули тему водопадов, как не вспомнить один из самых красивейших в Кыргызстане. Находится он на Иссык-Куле, в Джети-Огузском районе.

Фото Анастасии Бенгард. Водопад в Барскооне, июль 2017 года

И раз мы оказались на Иссык-Куле, то не удержались от того, чтобы опубликовать еще несколько снимков нашей жемчужины. Тем более в зимнем Бишкеке — так хочется хотя бы в воспоминаниях о лете хоть немного согреться. Поможет нам в этом наш читатель по имени Каныбек.

А теперь совершим скачок в пространстве и полюбуемся югом Кыргызстана, как его увидела Элзада Саргашкаева. «Каждая область нашей республики уникальна в своем роде. В прошлом году я впервые побыла в Ошской и Баткенской областях. Красивая природа, вкусная еда, трудолюбивый и гостеприимный народ — такой наш юг Кыргызстана», — написала она. И мы с ней полностью согласны!

Задержимся еще немного на юге. А именно в Баткенской области, где есть Тортгульское водохранилище. Оно попала в поле зрения Урмата Чырмашева, а он решил показать его нам и всем читателям ИА «24.kg».

Надеемся, очередное путешествие по Кыргызстану доставило вам много удовольствия и положительных эмоций. Чтобы они стали еще ярче предлагаем присоединиться к тем нашим читателям, кто уже порадовал всех нас своими фотографиями. Мы будем только рады!

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