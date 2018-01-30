У абонентов «Бишкектеплоэгнерго» проблемы с отоплением. Компания все отрицает

Абоненты «Бишкектеплоэгнерго» пожаловались ИА «24.kg» на проблемы с отоплением, но в самой компании жалобы отрицают. Об этом сообщили читатели.

«Я живу в доме № 98 на улице Патриса Лумумбы. Воздух в квартирах едва прогревается до +10 градусов. И такая проблема у нас не первый год. Тепло нам подает «Бишкектеплоэнерго». Но сколько бы мы ни обращались в компанию, результата нет», — сообщили читатели.

Однако в самом «Бишкектеплоэнерго» с обвинениями не согласны. В компании утверждают, что проблем с отоплением у ее абонентов нет и не было.

«Тепло нашим абонентам подается бесперебойно. Жалоб со стороны населения не поступало. Наоборот, жители говорят о том, что у них очень горячие батареи. Горячая вода также подается без перебоев. Мы выезжали в дом №98, проводили замеры, в квартирах тепло», — заверили в «Бишкектеплоэнерго».

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