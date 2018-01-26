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Агент 024

Отключения электричества. В Караколе проверяли оборудование

В Караколе 24-25 января отключали электричество на период от 20 минут до одного часа. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

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По их данным, 24 января отключали потребителей микрорайона «Кашка-Суу» из-за технологических нарушений на подстанции «Пржевальская». После осмотра оборудования электроснабжение восстановили через 20 минут.

На подстанции «Пржевальская» 25 января проверяли оборудование для исключения нештатных ситуаций. Света не было около часа.

Сейчас энергосистема Иссык-Кульской области работает в штатном режиме, без перебоев, сообщили в «НЭСК».

Напомним, читатели ИА «24.kg» сообщили о проблемах с обеспечением электроэнергией в Караколе. 

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