Японский турист с дикими криками нырнул в реку при −60 градусах

Турист из Японии решил испытать себя на прочность радикальным способом. Для этого он искупался в реке в якутском Оймяконе, сообщил Life.

Мужчину не остановило то, что температура воздуха в тот день составляла в регионе -60 градусов. Отважный турист в одних трусах с дикими криками выскочил из автобуса и плюхнулся в воду.

Видео стало вирусным, собрав более 217 тысяч просмотров на YouTube.

Село Оймякон известно как один из «полюсов холода» планеты. Самая низкая температура, зафиксированная в этой местности, составила -77,6 градуса.