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Агент 024

Самый опасный мост в России: по нему страшно ходить, а люди едут на КамАЗах

Самый опасный мост через реку нашли в Забайкальском крае России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, он представляет собой более 500 метров гнилых досок на 15 метровой высотой над рекой Витим.

«С утра по мосту проезжал КамАЗ. Человек шел в одиночку, без штурмана. Это сколько надо иметь мужества, чтобы ехать здесь на большой машине?» — рассказывают авторы видео.

Чтобы сильный ветер не раскачивал машину на мосту, приходится открывать все окна. «Шпалы скрипят, доски сгнившие, а мост все не кончается», — делятся впечатлениями авторы.

Мост построили 30 лет назад, но так и не сдали в эксплуатацию. Но это не мешает смельчакам по нему ездить.
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