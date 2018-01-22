Самый опасный мост в России: по нему страшно ходить, а люди едут на КамАЗах

Самый опасный мост через реку нашли в Забайкальском крае России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как отмечается, он представляет собой более
«С утра по мосту проезжал КамАЗ. Человек шел в одиночку, без штурмана. Это сколько надо иметь мужества, чтобы ехать здесь на большой машине?» — рассказывают авторы видео.
Чтобы сильный ветер не раскачивал машину на мосту, приходится открывать все окна. «Шпалы скрипят, доски сгнившие, а мост все не кончается», — делятся впечатлениями авторы.
Мост построили 30 лет назад, но так и не сдали в эксплуатацию. Но это не мешает смельчакам по нему ездить.