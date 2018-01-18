Ночная «дуэль» лисы и совы на улицах канадского города

На ночных улицах канадского города Кобурга лиса и сова устроили своеобразную «дуэль». Она и попала на видео, опубликованное на канале ViralHog.

«У нас тут были ночные гости. Разве не удивительно, что они подобрались друг к другу так близко!» — говорится в комментарии к ролику.

Сначала сова пикирует на лисицу, после чего приземляется рядом на снег. Тогда хищник начинает метаться вокруг птицы. Но так ничего и не предприняв, убегает.

Представитель Кобурга Эшли Пурди рассказал Global News, что встреча зверей произошла на пирсе у местной стоянки яхт, рядом с которой расположено логово лисиц. Он предположил, что сова пыталась напасть на одну из них.