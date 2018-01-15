Автомобилисту удалось спастись от селевого потока в Калифорнии

Пожарные из калифорнийского города Бербанка опубликовали видео, на котором машину Toyota Prius смывает оползень. «Бобслей с городским Prius», — говорится в описании к ролику в Instagram.

Публикация от Burbank Firefighters (@burbankfirefighters) Янв 9, 2018 at 6:32 PST

Вскоре после появления видео в сети появился другой ролик, автор которого, по данным Mashable, был за рулем автомобиля, попавшего в селевой поток. Судя по всему, он не пострадал.

«Меня только что смыло с холма стеной воды и грязи. Повсюду падали камни и текла грязь. Едва выбрался», — написал он.

Публикация от Desionne Franklin (@robotmillennium) Янв 9, 2018 at 11:39 PST

В результате наводнений и оползней, сошедших на Южную Калифорнию на прошлой неделе, погибли 20 человек. Несколько десятков домов уничтожены, больше 400 пострадали.

Потоки грязи беспрепятственно сошли на жилые районы, поскольку декабрьские лесные пожары выжгли растительность, которая могла бы им помешать.