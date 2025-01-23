В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар: тысячи людей эвакуируют

В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в США начался новый пожар в округе Лос-Анджелес (Калифорния). За пять часов он разросся до более чем 38 квадратных километров. Примерно 31 тысяче жителей предписано эвакуироваться.

Спасатели частично эвакуировали людей из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны возгорания и вмещает до 4 тысяч 295 заключенных.

«Спасатели проделывают большую работу, чтобы попытаться сдержать его», — сказал глава Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Джо Тайлер.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. Сухая и ветреная погода, по мнению метеорологов, стала причиной быстрого распространения огня. Общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли по меньшей мере 25 человек.