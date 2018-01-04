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Агент 024

Полицейские задержали пьяного водителя, в ответ он исполнил зажигательный танец

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя. Но он не стал унывать из-за этого и исполнил зажигательный танец. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, молодой человек управлял машиной в нетрезвом состоянии — вероятно, вез куда-то елку, примотанную к крыше авто. Неладное заметили инспекторы и остановили машину. Однако петербуржца задержание нисколько не расстроило: он просто начал исполнять зажигательные танцы вокруг полицейского автомобиля.

Как сообщили очевидцы, на место вызвали «скорую», машину забрали на штрафстоянку, а позже заводного водителя отвезли в участок.
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