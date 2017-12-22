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Агент 024

Самый волосатый автомобиль в мире собрала стилист из Италии

Стилист из Италии попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что собрала самый волосатый в мире автомобиль. Об этом сообщил Life.

Ее Fiat 500 покрыт человеческими волосами. На его тюнинг Мария потратила 150 часов и 120 килограммов материала.

Все началось как шутка. Друг поспорил с итальянкой, что она не сможет сделать нечто подобное. Мария закупила крепкие волосы в Индии, и теперь ее машину оценивают в $100 тысяч.

Ухаживает она за своим Fiat 500 как за человеком: моет шампунем, расчесывает и стрижет. Нередко использует автомобиль по прямому назначению, отправляясь в магазин за покупками.
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