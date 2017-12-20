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Агент 024

Мэрия Канта: Отстрел собак согласовали с милицией

Мэрия Канта сообщила ИА «24.kg», что отстрел бродячих собак согласовали с правоохранительными органами.

Отстрел собак проводится по многочисленным просьбам местных жителей в связи с участившимися случаями нападения на детей. Его проводят специально обученные люди строго по согласованию с правоохранительными органами.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, где неизвестные люди стреляют в собаку возле жилого дома в Канте.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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