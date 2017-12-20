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Агент 024

В ГУОБДД обещают навести порядок в районе Ошского рынка

В пресс-службе ГУОБДД отреагировали на жалобу читателя ИА «24.kg» о постоянном безобразии, которое творится на перекрестке Токтогула/Кулиева в районе Ошского рынка в Бишкеке.

«Этот участок относится к Ленинскому району. У нас для этого района предусмотрена целая рота сотрудников бывшей патрульной милиции. Они и должны обеспечивать беспрепятственный проезд и безопасность дорожного движения», — сказали в ведомстве.

Если у читателей есть факты незаконных денежных сборов, пусть зафиксируют и отправят нам. Мы примем меры в отношении таких недобросовестных сотрудников.

Пресс-служба ГУОБДД МВД КР
На вопрос, почему, несмотря на наличие сотрудников, порядка на перекрестке давно нет, в пресс-службе отметили: «Это уже надо к руководству УОБДД по городу Бишкеку обращаться», а затем заверили: «Порядок будет, мы обеспечим, начальника оповестим».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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