Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека починят в течение двух дней

Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека сделают в течение двух дней. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, пользователь Азиз Абдиев разместил в Facebook жалобу: сфетофор в 12-м микрорайоне может упасть в любой момент. В связи с этим в СМЭУ ГУПМ МВД КР сообщили, что в течение двух дней «проведутся ремонтные работы по накренившемуся светофорному объекту, расположенному на пересечении улиц Нуркамал и Айтиева».

Мэрия Бишкека благодарит горожан за активную гражданскую позицию.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.