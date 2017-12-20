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Агент 024

Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека починят в течение двух дней

Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека сделают в течение двух дней. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, пользователь Азиз Абдиев разместил в Facebook жалобу: сфетофор в 12-м микрорайоне может упасть в любой момент. В связи с этим в СМЭУ ГУПМ МВД КР сообщили, что в течение двух дней «проведутся ремонтные работы по накренившемуся светофорному объекту, расположенному на пересечении улиц Нуркамал и Айтиева».

Мэрия Бишкека благодарит горожан за активную гражданскую позицию.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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