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Агент 024

«Агент 024»: Чудеса парковки по-кыргызски

«Почему сотрудники ГУОБДД не штрафуют нарушителей правил парковки?» — с таким вопросом в ИА «24.kg» обратился читатель.

Остановка на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу постоянно заблокирована такси. «Общественный транспорт не может посадить/высадить пассажиров», — написал читатель.

Другой читатель прислал фотографии, где видно, что на улице Московской возле Нацгоспиталя автолюбители припарковали свои машины на газоне.

Еще об одной остановке, где припаркованные машины мешают общественному транспорту и пассажирам, накануне сообщил читатель ИА «24.kg».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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