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Агент 024

В городе Ош 96 квартир остались без отопления из-за халатности коммунальщиков

В Оше из-за халатности коммунальщиков остались без отопления 96 квартир. Об этом ИА «24.kg» сообщили жители южной столицы. Они адресовали обращение премьер-министру и генеральному прокурору.

Многоквартирный дом расположен в Оше на улице Шакирова, 271. В августе на общем собрании домовладельцев решили заменить отопительную систему. Работы оценили в 800 тысяч сомов, расходы разделили поровну между жильцами. Ошское муниципальное жилищно-коммунальное управление гарантировало своевременное и качественное выполнение всех работ.

Бригада оказалась непрофессиональной и не имела навыков работы в сфере теплоснабжения. Из-за некачественных, негерметичных сварочных швов протекают отдельные вентили, угловые, вертикальные и горизонтальные стыки подающих и обратных трубопроводов.

В результате неправильного монтажа нарушена циркуляция теплоносителя в системе отопления жилого дома. В настоящее время МЖКУ игнорирует требования жильцов устранить неисправности.

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