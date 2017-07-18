«Агент 024»: Бишкекчан возмущает варварский демонтаж опор для освещения

Бишкекчан возмущает варварский демонтаж опор городского освещения. Сообщение они прислали на WhatsApp ИА «24.kg».

«Мэрия Бишкека, ну вот как не возмущаться? Неужели ума у вас не хватает, чтобы столбы переносить аккуратно? У нас в городе куча мест, где освещения вообще нет, столбов нет», – сообщают читатели.

По их словам, вместо того чтобы аккуратно демонтировать столбы, их сломали, бросили в кучу.

«Это порча государственного имущества! Куда смотрит прокуратура?» – задаются справедливым вопросом жители столицы.

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