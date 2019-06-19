Секретариат «Открытого правительства» может возглавить замрукапа кабмина

Рассматривается предложение о том, чтобы возложить обязанности руководителя секретариата «Открытого правительства» на замруководителя аппарата правительства. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, это предложение уже озвучено премьер-министру. В ближайшее время по нему будет принято решение. При этом руководство секретариатом «Открытого правительства» станет дополнительной нагрузкой для замрукаппарата, поскольку это будет внесено в его функциональные обязанности.

«Что касается сотрудников секретариата, они работают на основании конкурса ОБСЕ и по контракту с ней. До окончания срока в их контракте ничего меняться не будет. Дальше мы будем смотреть. Возможно, нужно будет возлагать эти обязанности на отдельных сотрудников аппарата правительства. Это один из возможных вариантов. Если ОБСЕ и дальше готова помогать в работе секретариата, то этот вопрос также будет рассматриваться, то есть чтобы руководителем секретариата был один из ответственных сотрудников правительства, а сам секретариат работал по контракту с ОБСЕ», — рассказала Алтынай Омурбекова.

Напомним, после скандала с нахождением на высоких должностях родственников премьер-министра гражданские активисты потребовали ликвидировать секретариат «Открытого правительства». Именно эту структуру возглавлял бажа главы кабмина Иманкадыр Рысалиев.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На заседании комиссии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom. После возникшей шумихи премьер выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Тот послушал родственника и подал в отставку по собственному желанию.