12:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. В Бишкеке созвали «Открытое правительство»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, обещавший прийти на заседание национального форума «Открытое правительство», обещание не выполнил. Он не пришел.

Напомним, что в минувшую субботу в Бишкеке прошла конференция DataConf Central Asia — 2019. На ней присутствовал и премьер. Отметим, что к этому моменту глава кабмина уже заявил, что его свояк Иманкадыр Рысалиев должен покинуть пост главы секретариата «Открытого правительства». Бажа премьер-министра только после этого подал в отставку по собственному желанию.

Читайте по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Новые детали, угрозы и недоверие правительству

Тогда же глава кабмина пообещал, что теперь будет принимать участие в заседаниях национального форума «Открытое правительство». Однако на сегодняшнее заседание форума он не явился.

«Премьер-министр в субботу пообещал, что будет участвовать. Но он не знал, что заседание будет сегодня. План работы главы правительства формируется заблаговременно. Он передал, что будет участвовать в последующих заседаниях. Участие премьер-министра в заседаниях национального форума — вопрос актуальный. Мы его будем информировать о последующих заседаниях и повестке», — объяснила отсутствие премьера вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Заседание национального форума созвали после скандала с участием Иманкадыра Рысалиева. Он оказался в центре скандала после того, как широкой общественности стало известно о лоббировании чиновниками проекта по созданию еще одного государственного сотового оператора «КТ Мобайл». Сын Рысалиева числился в неработающей компании заместителем директора и получал самую высокую зарплату.

«Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации «Открытое правительство» Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру. Однако о том, что его сын Эрназар является заместителем директора компании «КТ Мобайл», Мухаммедкалыю Абылгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что он должен покинуть свою должность», — признали после скандала в кабмине.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На заседании комиссии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom.
Ссылка:
просмотров: 1552
Версия для печати
Материалы по теме
«Бажагейт». Ликвидации секретариата «Открытого правительства» требуют юристы
В Кыргызстане запущен процесс открытия данных по 12 пилотным госорганам
Плакат с ошибками для инсталляции OGP убрали
В здании правительства Кыргызстана появилась инсталляция с ошибками
Кыргызстан в OGP: граждане должны требовать от властей раскрытия данных
OGP в Кыргызстане: открытость поможет повысить уровень жизни населения
Кыргызстан в OGP: Правительство должно напрямую общаться с гражданами
Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал в Грузии об «Открытом правительстве»
Открытое правительство. Премьер расскажет грузинам о достижениях Кыргызстана
Где эффект? Кыргызстан получает кредиты на экономически невыгодные проекты
Популярные новости
Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom
Борьба с&nbsp;контрафактом. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; таможенники требуют документы на&nbsp;часы Борьба с контрафактом. В аэропорту «Манас» таможенники требуют документы на часы
Тазабек Икрамов считает штрафы за&nbsp;нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить Тазабек Икрамов считает штрафы за нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить
Брат премьера возглавляет управление по&nbsp;контролю наркотиков в&nbsp;Минздраве Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Бизнес
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom