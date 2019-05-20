Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. В Бишкеке созвали «Открытое правительство»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, обещавший прийти на заседание национального форума «Открытое правительство», обещание не выполнил. Он не пришел.

Напомним, что в минувшую субботу в Бишкеке прошла конференция DataConf Central Asia — 2019. На ней присутствовал и премьер. Отметим, что к этому моменту глава кабмина уже заявил, что его свояк Иманкадыр Рысалиев должен покинуть пост главы секретариата «Открытого правительства». Бажа премьер-министра только после этого подал в отставку по собственному желанию.

Тогда же глава кабмина пообещал, что теперь будет принимать участие в заседаниях национального форума «Открытое правительство». Однако на сегодняшнее заседание форума он не явился.

«Премьер-министр в субботу пообещал, что будет участвовать. Но он не знал, что заседание будет сегодня. План работы главы правительства формируется заблаговременно. Он передал, что будет участвовать в последующих заседаниях. Участие премьер-министра в заседаниях национального форума — вопрос актуальный. Мы его будем информировать о последующих заседаниях и повестке», — объяснила отсутствие премьера вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Заседание национального форума созвали после скандала с участием Иманкадыра Рысалиева. Он оказался в центре скандала после того, как широкой общественности стало известно о лоббировании чиновниками проекта по созданию еще одного государственного сотового оператора «КТ Мобайл». Сын Рысалиева числился в неработающей компании заместителем директора и получал самую высокую зарплату.

«Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации «Открытое правительство» Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру. Однако о том, что его сын Эрназар является заместителем директора компании «КТ Мобайл», Мухаммедкалыю Абылгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что он должен покинуть свою должность», — признали после скандала в кабмине.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На заседании комиссии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom.