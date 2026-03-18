Жители села Мирного своими силами обновили дорожное покрытие

Жители села Мирного Нижне-Чуйского айыльного округа своими силами сделали ремонт внутренних дорог. Об этом они рассказали 24.kg.

Благодаря инициативе и сплоченности сельчан удалось собрать 85 тысяч 600 сомов. На эти средства жители организовали работы по улучшению состояния дорог внутри села.

Работы проводились на технике местных жителей. Существенную помощь оказал хозяин карьера, который предоставил гравий для подсыпки дорог. Сельчане самостоятельно занимались перевозкой материала и выравниванием дорожного покрытия.

Благодаря общим усилиям удалось значительно улучшить состояние внутренних дорог, что сделало передвижение по селу более удобным и безопасным.

