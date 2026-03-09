Мэрия Бишкека: ремонт улицы Осмонкула включен в титульный список на 2026 год

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала обращение жителей по поводу состояния улицы Осмонкула.

По информации муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району, капитальный ремонт улицы Осмонкула на участке от проспекта Чуй до Жибек Жолу включен в титульный список объектов строительства на 2026 год.

Ранее житель столицы прислал в редакцию видео, на котором показал состояние дороги на улице Осмонкула между проспектами Чуй и Жибек Жолу.

В мэрии сообщили, что в настоящее время департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по реконструкции и реабилитации моста на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин.

После завершения реконструкции моста планируется провести капитальный ремонт улицы Осмонкула на участке от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу.

Кроме того, муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» планирует провести работы по замене тепловых труб на улице Осмонкула на участке от улицы Фрунзе до улицы Жумабека.

