19:17
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Агент 024

Мэрия Бишкека: ремонт улицы Осмонкула включен в титульный список на 2026 год

Фото из интернета

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала обращение жителей по поводу состояния улицы Осмонкула.

По информации муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району, капитальный ремонт улицы Осмонкула на участке от проспекта Чуй до Жибек Жолу включен в титульный список объектов строительства на 2026 год.

Читайте по теме
Пробки, ямы, нет тротуара. Горожанин показал состояние улицы Осмонкула в Бишкеке

Ранее житель столицы прислал в редакцию видео, на котором показал состояние дороги на улице Осмонкула между проспектами Чуй и Жибек Жолу.

В мэрии сообщили, что в настоящее время департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по реконструкции и реабилитации моста на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин.

После завершения реконструкции моста планируется провести капитальный ремонт улицы Осмонкула на участке от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу.

Кроме того, муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» планирует провести работы по замене тепловых труб на улице Осмонкула на участке от улицы Фрунзе до улицы Жумабека.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/365174/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Пробки, ямы, нет тротуара. Горожанин показал состояние улицы Осмонкула в Бишкеке
В мэрии Бишкека создадут спецкомиссию для проверки качества дорог
Жители Дача СУ просят отремонтировать дорогу, соединяющую села. Ответ Минтранса
«Почки и нервы оставляем на этой дороге». Жители Дача СУ просят ремонта трассы
Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения
Южную часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке закроют на ремонт
В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста
В 2025-м Минтранс построил и отремонтировал более 1,5 тысячи километров дорог
Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 119 километров дорог
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Жители микрорайона &laquo;Аламедин-1&raquo; в&nbsp;Бишкеке выступают против сноса стоянки Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки
В&nbsp;приложении &laquo;Тундук&raquo; у&nbsp;части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
19:01
Мэрия Бишкека: ремонт улицы Осмонкула включен в титульный список на 2026 год Мэрия Бишкека: ремонт улицы Осмонкула включен в титульн...
18:56
ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека
18:45
Бишкекчане пожаловались на потрескавшийся новый асфальт в парке имени Ататюрка
18:37
Почему меняются пенсионные накопления в приложении «Тундук»? Ответ оператора
18:21
Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы