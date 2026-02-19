15:14
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Агент 024

Жительница Оша пожаловалась на вырубку деревьев и неэффективное озеленение

Жительница улицы Курманджан Датки города Ош обратилась в редакцию 24.kg с жалобами на неэффективное благоустройство города.

Она рассказала, что неоднократно просила ошское муниципальное предприятие по озеленению высаживать быстрорастущие лиственные деревья, например павловнию, которые дают много кислорода и улучшают почву.

Однако женщина отмечает, что предприятие вместо этого высаживает дорогостоящие канадские клены и акацию без контроля приживаемости и инспекций. Она считает это расточительством и игнорированием просьб горожан, предлагает пересмотреть посадки для восстановления «легких города».

Жительница жалуется, что ее обращения в администрацию и даже президенту не доходят и остаются без реакции. При этом недавно проводился демонтаж уже прижившихся елок, которые высаживались за государственный счет.

Дышать нечем. Урн нет, куда можно было бы выбрасывать мелкий мусор, фантики и всякую мелочь. Три года пытаюсь вернуть урны на улицы города.

жительница Оша

«Ничего не получается, зато теперь эти огромные арыки битком забиты окурками, вместо воды текут окурки и баклажки», — делится ошанка.

По ее словам, предприятием игнорируется опыт агрономов и вырубаются старые деревья, в том числе чинар XVIII века.

«Вместо этого они высаживают дорогостоящие канадские клены за $100-250, которые плохо приживаются и не дают нужной тени. Павловния и другие местные лиственные деревья росли бы быстрее, давали больше кислорода и тени, а также легко формировались, чтобы не мешать проводам», — считает она.

Читательница добавила, что в условиях перенаселения, загрязнения и редких осадков в городе необходимо высаживать лиственные деревья с крупными листьями — клен, бук, ясень, чинар. Они исторически помогали улучшать микроклимат и давать тень. Она отмечает, что текущие посадки не справляются с экологическими проблемами и не приносят пользы городу.

«Вы знаете, когда они начали валить эти деревья экскаваторами, я ругалась с ними. Нет, уничтожили все!» — жалуется женщина.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/362696/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
Адылбек Касымалиев потребовал прекратить «наезды» на бизнес в городе Ош
Глава кабмина и мэр Оша проверили строительство дороги Ош — Кара-Суу и теплицы
Начальник ГКНБ по Ошу Салмоорбек Джумабеков снят с должности — источники
В городе Ош ночью вырубают хвойные деревья без пересадки
В Оше состоялась премьера спектакля «Бир келип кетчи Ош жакка»
Блогеры-вымогатели задержаны в Оше при получении $500
В Оше снесут 100-летнюю школу и построят на ее месте новую
Мэр Оша провел утренний рейд: улицу Нурматова расширят для уменьшения пробок
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в&nbsp;магазин на&nbsp;улице Московской В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской
Жители жилмассива &laquo;Кок-Жар&raquo; в&nbsp;Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у&nbsp;дома на&nbsp;Джунусалиева, 84 Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84
По&nbsp;пояс в&nbsp;снегу: в&nbsp;Таласе учителя пробирались на&nbsp;олимпиаду через сугробы По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
Бизнес
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
19 февраля, четверг
15:09
День родного языка в Бишкеке отметят республиканским фестивалем День родного языка в Бишкеке отметят республиканским фе...
15:04
MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
15:00
Марс Ибраев: Рамазан — это возможность для смягчения и очищения
14:58
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов
14:58
Поголовье домашней птицы в Кыргызстане достигло 8,6 миллиона в 2025 году