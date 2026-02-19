Жительница Оша пожаловалась на вырубку деревьев и неэффективное озеленение

Жительница улицы Курманджан Датки города Ош обратилась в редакцию 24.kg с жалобами на неэффективное благоустройство города.

Она рассказала, что неоднократно просила ошское муниципальное предприятие по озеленению высаживать быстрорастущие лиственные деревья, например павловнию, которые дают много кислорода и улучшают почву.

Однако женщина отмечает, что предприятие вместо этого высаживает дорогостоящие канадские клены и акацию без контроля приживаемости и инспекций. Она считает это расточительством и игнорированием просьб горожан, предлагает пересмотреть посадки для восстановления «легких города».

Жительница жалуется, что ее обращения в администрацию и даже президенту не доходят и остаются без реакции. При этом недавно проводился демонтаж уже прижившихся елок, которые высаживались за государственный счет.

Дышать нечем. Урн нет, куда можно было бы выбрасывать мелкий мусор, фантики и всякую мелочь. Три года пытаюсь вернуть урны на улицы города. жительница Оша

«Ничего не получается, зато теперь эти огромные арыки битком забиты окурками, вместо воды текут окурки и баклажки», — делится ошанка.

По ее словам, предприятием игнорируется опыт агрономов и вырубаются старые деревья, в том числе чинар XVIII века.

«Вместо этого они высаживают дорогостоящие канадские клены за $100-250, которые плохо приживаются и не дают нужной тени. Павловния и другие местные лиственные деревья росли бы быстрее, давали больше кислорода и тени, а также легко формировались, чтобы не мешать проводам», — считает она.





«Вы знаете, когда они начали валить эти деревья экскаваторами, я ругалась с ними. Нет, уничтожили все!» — жалуется женщина.

