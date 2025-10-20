17:15
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Агент 024

В НЭСК ответили на жалобы регулярного отключения света жителей «Рухий-Мурас»

Электричество в столичном жилмассиве «Рухий-Мурас» отключали в связи с регулировочными и наладочными мероприятиями. Об этом Бишкекское предприятие электрических сетей филиала ОАО «НЭСК» сообщило 24.kg.

Ранее жители района жаловались на систематические вечерние отключения света. 

В НЭСК заявили: во время регулировочных мероприятий возможны кратковременные отключения, что является нормальной технологической практикой и не связано с аварийными ситуациями. Работу выполняли для выравнивания нагрузки и обеспечения безопасного функционирования оборудования в условиях повышенного потребления электроэнергии.

В настоящее время электроснабжение жилмассива осуществляют в штатном режиме. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы исключить возможные колебания напряжения.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/347712/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
Жители жилмассива «Рухий Мурас» в Бишкеке жалуются на вечерние отключения света
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «НЭСК» проходят технические работы
Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму
Жители Сокулукского района жалуются на перебои с электричеством, мешающие учебе
Более 5 тысяч абонентов отключат от электричества в Бишкеке за неуплату долгов
В Бишкеке жильцы многоквартирного дома уже сутки сидят без света
В НЭСК объяснили причины отключения электроэнергии в жилом доме в Бишкеке
«Света жок!» — жильцы вышли на балконы с фонариками из-за долгов застройщика
Блэкаут в Бишкеке. Энергетики объяснили причины спустя сутки
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
&laquo;Волны&raquo; на&nbsp;улице Лермонтова. Жители Бишкека жалуются на&nbsp;плохой асфальт «Волны» на улице Лермонтова. Жители Бишкека жалуются на плохой асфальт
Жители жилмассива &laquo;Рухий Мурас&raquo; в&nbsp;Бишкеке жалуются на&nbsp;вечерние отключения света Жители жилмассива «Рухий Мурас» в Бишкеке жалуются на вечерние отключения света
Закат в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Сокулукское ущелье. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
20 октября, понедельник
16:58
Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались работы по благоустройству Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались...
16:57
Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман
16:37
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
16:29
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
16:23
Россия ужесточает контроль импорта: что изменится для кыргызстанских поставщиков