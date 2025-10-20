В НЭСК ответили на жалобы регулярного отключения света жителей «Рухий-Мурас»

Электричество в столичном жилмассиве «Рухий-Мурас» отключали в связи с регулировочными и наладочными мероприятиями. Об этом Бишкекское предприятие электрических сетей филиала ОАО «НЭСК» сообщило 24.kg.

Ранее жители района жаловались на систематические вечерние отключения света.

В НЭСК заявили: во время регулировочных мероприятий возможны кратковременные отключения, что является нормальной технологической практикой и не связано с аварийными ситуациями. Работу выполняли для выравнивания нагрузки и обеспечения безопасного функционирования оборудования в условиях повышенного потребления электроэнергии.

В настоящее время электроснабжение жилмассива осуществляют в штатном режиме. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы исключить возможные колебания напряжения.

