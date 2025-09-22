Грязно и опасно. В Бишкеке жильцы «Дома торговли» жалуются на владельца кафе

Жильцы «Дома торговли» просят привлечь к ответственности владельца кафе, который устроил склад мусора прямо под окнами. Об этом они написали в редакцию 24.kg.





По словам бишкекчан, на пересечении улиц Московской и Тыныстанова открылось очередное кафе вместо прежнего. Новый арендатор сначала загородил зеленую зону строительным мусором, потом вывез его. А после ремонта складировал всякую рухлядь прямо под окнами жильцов дома.

«Мало того, что это недопустимо и является нарушением всех норм общежития. Это создает пожароопасную ситуацию», — говорится в письме.

