Село без воды в Иссык-Атинском районе: ни капли ни в насосе, ни в кране

В село Нурманбет Иссык-Атинского района Чуйской области не поступает вода. Об этом 24.kg сообщили его жители.

На видео, присланном сельчанами, видно, как вода не поступает из открытого насоса.

«Аномальная жара, а вода не идет. Насос включен, но воды нет. В такой жаре люди мучаются. Даже из-под крана — ни капли воды, это невыносимо. Иногда раз в десять дней нам дают воду.Разве на такую проблему не стоит обратить внимание?» – заявил житель.

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