На плохое состояние тротуаров в центре Бишкека жалуются горожане

Горожане обращают внимание мэрии Бишкека на плохое состояние тротуаров на улице Гоголя, на участке между Токтогула и Киевской. По словам местных жителей, пройти по ним крайне сложно — родители жалуются, что дети не могут спокойно дойти до садика.

Жалобы поступают от жителей улицы Юнусалиева. Там в рамках реконструкции тротуар снесли более месяца назад, но работы до сих пор не возобновили.

Горожане просят местные власти ускорить ремонт и привести тротуары в надлежащее состояние, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при передвижении по Бишкеку.