20:02
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024

На плохое состояние тротуаров в центре Бишкека жалуются горожане

Горожане обращают внимание мэрии Бишкека на плохое состояние тротуаров на улице Гоголя, на участке между Токтогула и Киевской. По словам местных жителей, пройти по ним крайне сложно — родители жалуются, что дети не могут спокойно дойти до садика.

Жалобы поступают от жителей улицы Юнусалиева. Там в рамках реконструкции тротуар снесли более месяца назад, но работы до сих пор не возобновили.  


Горожане просят местные власти ускорить ремонт и привести тротуары в надлежащее состояние, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при передвижении по Бишкеку.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335178/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
В Чолпон-Ате строят дороги и «тротуары»: пешеходам — квест, туристам — экстрим
Работаем в режиме штурма: мэрия Бишкека спешит с ремонтом дорог к 1 сентября
Мэрия Бишкека: Тротуар возле школы № 6 капитально отремонтируют
Новые остановки в Бишкеке. Из-за стекающей воды на тротуаре образуется лед
Бишкек, бери пример! Дубай создаст 6,5 тысячи километров тротуаров для пешеходов
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека просят закрыть опасную яму на тротуаре
Опасно. По аллеям парка «Молодежный» в Бишкеке ездят машины
В Бишкеке разрушили новый тротуар на улице Байтика Баатыра
На улице Джунусалиева в Бишкеке из-за стройки закрывают тротуар
В Бишкеке на улице Куюкова тротуар упирается в забор дома
Популярные новости
Бишкекчане интересуются, законна&nbsp;ли пристройка к&nbsp;дому, уничтожающая газон Бишкекчане интересуются, законна ли пристройка к дому, уничтожающая газон
Жители Сокулука страдают от&nbsp;выбросов асфальтобетонных заводов Жители Сокулука страдают от выбросов асфальтобетонных заводов
Засыхают на&nbsp;глазах: деревья вдоль дороги Александровка&nbsp;&mdash; Асылбаш не&nbsp;поливают Засыхают на глазах: деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш не поливают
После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
4 июля, пятница
20:02
Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохшие саженцы в городе Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохш...
19:51
В Бишкеке родилась тройня
19:46
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
19:43
В Бишкеке открылась выставка Абдысадыра Турусбекова «Обретение формы и души»
19:26
Казахстан и Кыргызстан намерены проводить совместные закупки лекарств