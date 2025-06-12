Пользователи Сети просят найти милиционера и поощрить его за помощь инвалиду

В Сети кыргызстанского сегмента обсуждают фото, на котором сотрудники милиции завязывает шнурки на обуви человека с ограниченными возможностями. Снимок на своей странице в Facedook опубликовала бишкекчанка Виктория Бирюкова.

Фото из Facedook Виктории Бирюковой

«Вчера на футболе стала свидетельницей такого момента. Очень светлого, доброго и трогательного момента. Шел парень с инвалидностью, думаю ДЦП. У него развязался шнурок, но не было места присесть и завязать, он переминался на месте, не зная что сделать... и ему помог милиционер. Просто присел и помог завязать. В конце матча я хотела подойти, узнать имя и поблагодарить его, но он ушел.

Настоящий милиционер, со своим народом! Спасибо вам огромное, блюститель закона и порядка!

В общем делать добро легко и приятно!» — написала она.

Напомним, 10 июня вечером сборная Кыргызстана на стадионе в столице провела один из самых драматичных матчей в своей истории, сыграв вничью — 1:1 с фаворитом группы — Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

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