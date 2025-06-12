10:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024

Пользователи Сети просят найти милиционера и поощрить его за помощь инвалиду

В Сети кыргызстанского сегмента обсуждают фото, на котором сотрудники милиции завязывает шнурки на обуви человека с ограниченными возможностями. Снимок на своей странице в Facedook опубликовала бишкекчанка Виктория Бирюкова.

из Facedook Виктории Бирюковой
Фото из Facedook Виктории Бирюковой

«Вчера на футболе стала свидетельницей такого момента. Очень светлого, доброго и трогательного момента. Шел парень с инвалидностью, думаю ДЦП. У него развязался шнурок, но не было места присесть и завязать, он переминался на месте, не зная что сделать... и ему помог милиционер. Просто присел и помог завязать. В конце матча я хотела подойти, узнать имя и поблагодарить его, но он ушел.
Настоящий милиционер, со своим народом! Спасибо вам огромное, блюститель закона и порядка!
В общем делать добро легко и приятно!» — написала она.

Напомним, 10 июня вечером сборная Кыргызстана на стадионе в столице провела один из самых драматичных матчей в своей истории, сыграв вничью — 1:1 с фаворитом группы — Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332388/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
В Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации примут участие два клуба из КР
Невероятная развязка в Бишкеке: Кыргызстан вырвал ничью у ОАЭ
Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с ОАЭ
Матч Кыргызстан — ОАЭ: кто фаворит
Футбольный матч Кыргызстан — ОАЭ. Центральные улицы Бишкека перекроют для авто
Матч Кыргызстан — ОАЭ в Бишкеке. 3 тысячи милиционеров будут охранять порядок
Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана
Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу
Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР
На парковках Бишкека есть только 94 места для маломобильных людей
Популярные новости
Оказывается, он&nbsp;реально белый. Бишкекчанин удивился реконструкции &laquo;Белого дома&raquo; Оказывается, он реально белый. Бишкекчанин удивился реконструкции «Белого дома»
Такого еще не&nbsp;было. Бульвар Эркиндик в&nbsp;Бишкеке засыхает, скверы тоже Такого еще не было. Бульвар Эркиндик в Бишкеке засыхает, скверы тоже
Мэрия, объясните! В&nbsp;Бишкеке вырубили почти весь сквер Чингиза Айтматова Мэрия, объясните! В Бишкеке вырубили почти весь сквер Чингиза Айтматова
Грузовик снес светофор в&nbsp;Бишкеке Грузовик снес светофор в Бишкеке
Бизнес
Впервые! &laquo;Иджара МБ&nbsp;&mdash; Бизнес&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Впервые! «Иджара МБ — Бизнес» от «Элдик Банка»
MBANK&nbsp;&mdash; обладатель первой масштабной экопремии в&nbsp;Кыргызстане MBANK — обладатель первой масштабной экопремии в Кыргызстане
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi&nbsp;&mdash; отличное КОМБО Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
12 июня, четверг
10:05
Впервые! «Иджара МБ — Бизнес» от «Элдик Банка» Впервые! «Иджара МБ — Бизнес» от «Элдик Банка»
10:00
«Ата-Бейит». Кыргызский пантеон современности
09:51
Государству возвращен имущественный комплекс «Агроснабтехсервис» в Баткене
09:43
Нацгоспиталю предлагают присвоить имя бывшего министра здравоохранения
09:43
Пользователи Сети просят найти милиционера и поощрить его за помощь инвалиду