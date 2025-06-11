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Агент 024

У жителей Семеновки две недели нет воды. При ремонте шоссе задели трубу

В селе Семеновка Иссык-Кульской области при ремонте дороги задели водопроводную трубу, оставив около 20 домов без воды, пожаловалась 24.kg читательница.

По ее словам, вот уже две недели сельчане вынуждены ходить за водой на соседние улицы с колясками и бутылками.

«Работники копали траншеи и повредили трубу, которая обеспечивает водой 20 домов. Теперь нет ни речной, ни питьевой воды. Приходится ходить к соседям, и вот на колясках мы возим воду себе. В селе Семеновка сейчас тишина, все перерыто, ничего не двигается», — сообщила женщина.

Она отметила, что жильцы не против строительства, но они негодуют, почему им сломали трубу. местные власти ответили, что починят водопровод после того, как сделают дорогу.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/332301/
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