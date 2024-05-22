03:18
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Агент 024

Стройкомпания в Бишкеке закрыла забором переулок. Жители не довольны

На улице Поваринской стройкомпания закрыла забором переулок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Хотя переулок и земля являются муниципальной собственностью, госорганы до сих пор не приняли никаких мер в отношении фирмы. Жители ближайших домов и улиц не могут проехать по переулку», — написал он.

По словам читателя, жители за два года несколько раз обращались в различные государственные органы, но никакого результата нет.

«Вообще, как так можно самовольно перекрывать улицу или переулок?» — недоумевает он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294747/
просмотров: 2769
Версия для печати
Материалы по теме
Жители интересуются, зачем в «Востоке-5» в Бишкеке роют котлован под мини-рынок
Нет техники безопасности. Бишкекчане жалуются на компанию «Аалам строй»
Страшно при ветре. В Бишкеке просят убрать неработающий строительный кран
Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Садыр Жапаров провел внеплановую проверку ипотечной стройки
К саммиту глав СНГ не успели. Как сейчас выглядит новый «Белый дом»
На стройке в Бишкеке опрокинулся автокран
На улице Скрябина в Бишкеке идет стройка с нарушением правил безопасности
В 12-м микрорайоне Бишкека просят убрать недостроенное здание
Новый «Белый дом». Депутат о расходах: вас бы хватил сердечный приступ
Популярные новости
Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя
Бишкекчанин просит проверить завод, из&nbsp;трубы которого идет черный дым Бишкекчанин просит проверить завод, из трубы которого идет черный дым
В&nbsp;Бишкеке паркуются возле зарядных станций для электромобилей, несмотря на&nbsp;знаки В Бишкеке паркуются возле зарядных станций для электромобилей, несмотря на знаки
Пакистанец поблагодарил за&nbsp;помощь кыргызстанцев во&nbsp;время протеста в&nbsp;Бишкеке Пакистанец поблагодарил за помощь кыргызстанцев во время протеста в Бишкеке
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами