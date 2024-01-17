На улице Гагарина в Бишкеке спилили молодые деревья и кустарники. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Хочется спросить, кому мешали наши деревья?! Несколько лет назад мы купили и высадили саженцы плодовых растений и декоративных кустарников, все лето за ними ухаживали и поливали. Пришли с работы и увидели такую картину. Кстати, все ветви высоких деревьев, которые задевают провода и крышу остановки, остались нетронутыми. Пилили то, что достали и было в поле зрения», — написал он.