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Агент 024

С риском для жизни. Как в Бишкеке перевозят пассажиров

Порой поездка в общественном транспорте Бишкека сравнима с катанием на экстремальном аттракционе. Но если на него человек садится добровольно, то в случае с автобусами, троллейбусами и бусиками выбора у нас нет.

На улицах столицы можно увидеть транспорт, который едет с открытой дверью. Фотографию 24.kg прислал читатель.

«Это же небезопасно. Пассажир может вывалиться на дорогу», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Автобус едет с открытой дверью

Кстати, это не первое подобное сообщение. В прошлый раз в объектив «агента 024» попал микроавтобус.

Легко можно упасть в одном из бусов, курсирующих по маршруту № 244. Поручень там не доходит и до трети салона. За что держаться пассажирам, непонятно. Горожанин резонно интересуется, кто-то контролирует техническое состояние транспорта? «Есть же правила перевозок, требования к салону», — отмечает он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Держаться не за что

А в пригородных маршрутках № 341 и 336 водители поубирали сиденья, чтобы в салон помещалось больше людей. «О комфорте пассажиров и не думают», — возмущен читатель.

Есть претензии у пассажиров и на опасное вождение. «Ехали с дочкой в автобусе № 42. Водитель так резко тормозил, что нас практически отбрасывало. Спасало только, что пассажиров в салоне было как сельдей в бочке, не давали упасть друг другу», — пожаловалась читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/271802/
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