Дедовские методы. Водитель возмущен: патрульные просят дыхнуть через техпаспорт

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции не оснащены алкотестерами и проверяют на опьянение «дедовским методом». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня на одном из перекрестков меня остановил сотрудник Патрульной службы милиции. Стал задавать странные вопросы: есть ли у меня задолженность по «Безопасному городу», не установлено ли газовое оборудование. Но самым интересным стал тест на алкоголь. Меня попросили дыхнуть через техпаспорт. Как в старые времена. Это нормально? Вы своим патрульным купили нагрудные камеры, планшеты и прочее, но не нашли средств на алкотестеры?» — задается вопросом он.

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