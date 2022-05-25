22:28
USD 80.70
EUR 80.21
RUB 1.33
Агент 024

Дедовские методы. Водитель возмущен: патрульные просят дыхнуть через техпаспорт

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции не оснащены алкотестерами и проверяют на опьянение «дедовским методом». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня на одном из перекрестков меня остановил сотрудник Патрульной службы милиции. Стал задавать странные вопросы: есть ли у меня задолженность по «Безопасному городу», не установлено ли газовое оборудование. Но самым интересным стал тест на алкоголь. Меня попросили дыхнуть через техпаспорт. Как в старые времена. Это нормально? Вы своим патрульным купили нагрудные камеры, планшеты и прочее, но не нашли средств на алкотестеры?» — задается вопросом он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/234700/
просмотров: 9035
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке уличные торговцы заняли велодорожку напротив здания Союза художников
Бишкекчанин просит мэрию отремонтировать тротуар на бульваре Эркиндик
Коммунальщики Бишкека разворотили асфальт и брусчатку в новом сквере «Тунгуча»
В Бишкеке рабочие оставили недостроенной часть дороги
Бишкекчанин просит навести порядок в парке имени Тулебердиева
Одностороннее движение по улице Шопокова. Заторов стало больше
Чудаки парковки. В Кыргызстане грузовики диктуют пешеходам свои правила
В Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика начал разрушаться асфальт
Житель микрорайона «Улан» в Бишкеке жалуется на проблемы с вывозом мусора
Мэрия Бишкека сделала замечание владельцу конюшни в парке имени Ататюрка
Популярные новости
Чудаки парковки. В&nbsp;Кыргызстане грузовики диктуют пешеходам свои правила Чудаки парковки. В Кыргызстане грузовики диктуют пешеходам свои правила
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении проспекта Чуй и&nbsp;улицы Фучика начал разрушаться асфальт В Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика начал разрушаться асфальт
Мгновения жизни. Перевал Ала-Бель и&nbsp;Алайкуу Мгновения жизни. Перевал Ала-Бель и Алайкуу
Видео неудачной охоты кота на&nbsp;голубя рассмешило интернет Видео неудачной охоты кота на голубя рассмешило интернет
Бизнес
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; сдали донорскую кровь Сотрудники «Керемет Банка» сдали донорскую кровь
O!Store дарит подарки к&nbsp;школе&nbsp;&mdash; целый рюкзак с&nbsp;канцтоварами! O!Store дарит подарки к школе — целый рюкзак с канцтоварами!
Зачетный тариф для студентов&nbsp;&mdash; специальное предложение от&nbsp;О! Зачетный тариф для студентов — специальное предложение от О!
Как работает новая АГНКС &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; в&nbsp;промзоне Токмака Как работает новая АГНКС «Газпром Кыргызстан» в промзоне Токмака
30 августа, вторник
22:27
Россия откроет адаптационные центры для мигрантов. Они могут появиться в КР Россия откроет адаптационные центры для мигрантов. Они...
22:05
Матч ветеранов футбола завершился. Счет ничья
22:04
В парке Победы в Бишкеке посадят сакуру
21:35
Купальник узбекской гимнастки Оксаны Чусовитиной разместили в Олимпийском музее
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 августа: будет солнечно