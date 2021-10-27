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В «Арча-Бешике» установят площадку для мусорных баков после решения комиссии

В жилмассиве «Арча-Бешик» установят площадку для мусорных контейнеров и уберут баки с проезжей части. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Там сообщили, что МТУ № 4 создаст комиссию, решение которой станет основанием для обустройства контейнерной площадки.

Накануне сотрудники МП «Тазалык» увезли мусор с улицы Шералиева.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Баки в жилмассиве «Арча-Бешик»

Ранее читатель 24.kg написал, что в жилмассиве «Арча-Бешик» на улице Шералиева мусорные баки стоят на проезжей части.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211800/
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