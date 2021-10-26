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Агент 024

Выброс мусора. В Бишкеке нарушителя оштрафовали, а свалку так и не убрали

В Бишкеке три недели не могут убрать мусор возле Восточного Большого Чуйского канала. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В конце сентября читатели прислали фотографии с фактами незаконного выброса мусора. В начале октября в мэрии столицы сказали, что нарушителя нашли и оштрафовали.

«Сегодня уже 26 октября, а мусор этот как лежал, так и лежит. Так еще сверху накидали новый», — написал горожанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Мусорная куча

Жители микрорайона «Тунгуч» просят власти города заставить убрать этот мусор. «Или у нас, оплатив штраф, можно не убирать нагаженное?» — спрашивает читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211694/
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