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Мусорные баки на проезжей части. Теперь в бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик»

В жилмассиве «Арча-Бешик» на улице Шералиева мусорные баки стоят на проезжей части. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Мешают проезду, стоит неприятный запах — неприятная картина. Мусор разносится по всей проезжей части. Нужно выделить под мусорные баки отдельную площадку вдоль дороги», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Мусорные баки на проезжей части

Ранее читатели сообщили, что в жилом массиве «Ак-Орго» мусорные баки мешают проезду автомобилей. Однако в мэрии 24.kg ответили, что жители сами просили установить их на проезжей части.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211604/
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