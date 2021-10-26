Мусорные баки на проезжей части. Теперь в бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик»

В жилмассиве «Арча-Бешик» на улице Шералиева мусорные баки стоят на проезжей части. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Мешают проезду, стоит неприятный запах — неприятная картина. Мусор разносится по всей проезжей части. Нужно выделить под мусорные баки отдельную площадку вдоль дороги», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Мусорные баки на проезжей части

Ранее читатели сообщили, что в жилом массиве «Ак-Орго» мусорные баки мешают проезду автомобилей. Однако в мэрии 24.kg ответили, что жители сами просили установить их на проезжей части.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.