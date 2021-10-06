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Агент 024

Водитель троллейбуса в Бишкеке нарушил Правила дорожного движения

Водитель троллейбуса маршрута № 5 нарушил Правила дорожного движения на перекрестке улицы Горького и проспекта Чингиза Айтматова. Видео 24.kg прислал читатель.

Водитель нарушил правило разметки, выехав не на свою полосу движения, и закрыл проезд тем, кто поворачивал направо. Также он заехал за стоп-линию.

Ранее в мэрии столицы сообщали, что водителя автобуса № 35, грубо нарушившего Правила дорожного движения, отстранили от работы на 10 дней.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209515/
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