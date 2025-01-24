Главного бухгалтера и бывшего главу «Бишкекгорлифта» уличили в присвоении денег

ГКНБ выявил коррупционную схему в муниципальном предприятии «Бишкекгорлифт». Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Пресечена коррупционная схема по незаконному выводу бюджетных средств из муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», предназначенных для выплаты организациям, устанавливающим лифты в многоэтажных домах столицы в рамках модернизации жилищного фонда. Данную схему организовали в целях личного обогащения бывший руководитель предприятия С.М.А. и действующий главный бухгалтер», — говорится в сообщении.

Установлено, что столичная мэрия для обеспечения безопасности и повышения комфорта жильцов многоэтажных домов ежегодно меняет около 100 лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. Организация и проведение данных работ возложены на МП «Бишкекгорлифт», которое, в свою очередь, привлекает различные подрядные организации по установке лифтов. Указанные лица заложили в смету расходов по замене каждого лифта 267 тысяч сомов, при этом подрядным организациям фактически выплачивали 135 тысяч сомов, остальные 132 тысячи сомов с каждого лифта присваивались бывшим руководителем и действующим главным бухгалтером предприятия.

В рамках следственно-оперативных мероприятий в кабинетах МП «Бишкекгорлифт» обнаружены финансовые документы, свидетельствующие о том, что бывшее руководство предприятия на регулярной основе необоснованно получало с расчетного счета от 150 тысяч до 2 миллионов сомов. Бывшего директора муниципального предприятия С.М.А. задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В Госкомитете национальной безопасности отметили, что продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.