15:55
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Происшествия

Главного бухгалтера и бывшего главу «Бишкекгорлифта» уличили в присвоении денег

ГКНБ выявил коррупционную схему в муниципальном предприятии «Бишкекгорлифт». Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Пресечена коррупционная схема по незаконному выводу бюджетных средств из муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», предназначенных для выплаты организациям, устанавливающим лифты в многоэтажных домах столицы в рамках модернизации жилищного фонда. Данную схему организовали в целях личного обогащения бывший руководитель предприятия С.М.А. и действующий главный бухгалтер», — говорится в сообщении.

Установлено, что столичная мэрия для обеспечения безопасности и повышения комфорта жильцов многоэтажных домов ежегодно меняет около 100 лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. Организация и проведение данных работ возложены на МП «Бишкекгорлифт», которое, в свою очередь, привлекает различные подрядные организации по установке лифтов. Указанные лица заложили в смету расходов по замене каждого лифта 267 тысяч сомов, при этом подрядным организациям фактически выплачивали 135 тысяч сомов, остальные 132 тысячи сомов с каждого лифта присваивались бывшим руководителем и действующим главным бухгалтером предприятия. 

В рамках следственно-оперативных мероприятий в кабинетах МП «Бишкекгорлифт» обнаружены финансовые документы, свидетельствующие о том, что бывшее руководство предприятия на регулярной основе необоснованно получало с расчетного счета от 150 тысяч до 2 миллионов сомов. Бывшего директора муниципального предприятия С.М.А. задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В Госкомитете национальной безопасности отметили, что продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317849/
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
Ужесточение борьбы с коррупцией: новые поправки вступили в силу
В Минкультуры сохраняются устойчивые коррупционные схемы — ГКНБ
Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
В Бишкеке добровольно вернули незаконно приватизированный детский сад
ГКНБ задержал организатора уклонения от оплаты лицензии на 144 миллиона сомов
Коррупция боюнча соттолгондор президент болуп шайлана алышпайт
ГКНБ: Наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава
В Оше инспектора УОБДД задержали за систематические поборы с водителей
Задержан за мошенничество с жильем: выдавал себя за доверенного Ташиева
Охрана сопротивлялась, а Кольбаев начал стрелять. Ташиев о ликвидации лидера ОПГ
Популярные новости
Члена ОПГ по&nbsp;прозвищу Огуз задержали за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
Уничтожал улики и&nbsp;протаранил авто УПСМ. ГУВД о&nbsp;задержании Эрмека Эрматова Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова
В&nbsp;Бишкеке больше десяти дней ищут без вести пропавшего Аскара Масалиева В Бишкеке больше десяти дней ищут без вести пропавшего Аскара Масалиева
Вскрывал платежные терминалы по&nbsp;Кыргызстану и&nbsp;готовил налет на&nbsp;валютчиков Вскрывал платежные терминалы по Кыргызстану и готовил налет на валютчиков
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
24 января, пятница
15:38
Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!» Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой ...
15:38
Об итогах применения электронных браслетов рассказали в департаменте пробации
15:36
«Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
15:19
Первую государственную криптобиржу создал Минфин Кыргызстана
15:17
Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться